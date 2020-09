En septembre, le Cnam Occitanie multiplie ses « JPO Flash »

« Besoin de monter en compétences dans votre poste pour être plus à l’aise dans votre quotidien professionnel ? Envie d’acquérir de nouveaux savoir-faire ou de changer de métier ? Conciliez activité professionnelle et formation grâce à des formations de Bac +1 à Bac +5, en suivant des modules courts ou des formations diplômantes, en alternance, en journée ou à distance ! Profitez de la rentrée pour lancer votre projet en participant à nos JPO Flash ! », invite le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) Occitanie.

A partir d’aujourd’hui 7 septembre, et jusqu’à la fin du mois, ses centres de Montpellier et Nîmes organiseront de nombreuses rencontres thématiques : RH et management, comptabilité et gestion, emploi/formation et médiation, social, immobilier, informatique, BTP, VAE... L’occasion de s’informer sur les cursus proposés par le Cnam, mais aussi les financements mobilisables.

Pour connaître les dates, les thèmes, et vous inscrire, cliquez ici