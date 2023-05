Peut-on faire carrière dans la vente directe en Occitanie ?

Fabien Gardanne, vous êtes le président de la Fédération de la vente directe (FVD) en Occitanie, quel est l’objectif du « Printemps de la vente directe » ?

Nous nous rendons dans les collèges et les lycées afin de sensibiliser les jeunes au modèle économique de la vente directe, qui est le 3e canal de distribution en France, montrer la diversité de nos métiers, et aider éventuellement les étudiants à élaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnel. En résumé, nous souhaitons redonner ses lettre de noblesse à un secteur qui est loin d’être un marché de niche.

Justement quel est le poids de la vente directe en matière d’emplois en Occitanie ?

3100 salariés ou vendeurs à domicile indépendants (VDI) évoluent dans notre secteur pour le compte d’enseignes internationales comme Thermomix (voir notre article) ou Tupperware, mais aussi régionales à l’image de Just France, entreprise de cosmétique implantée depuis plus de 100 ans à Saint-Georges-d’Orques (Hérault), ou encore d’ACEH, à Montpellier, un réseau d’entreprises spécialisées dans le secteur de la rénovation, de l’entretien et de l’équipement de la maison. En face à face, en réunion ou en réseau, ils commercialisent généralement des produits ou services au domicile de leurs clients. Une activité qui peut être complémentaire ou principale, la vente directe pouvant générer des revenus très attractifs.

Il est donc possible de faire de véritables carrières dans la vente directe ?

Certainement ! C’est un secteur qui donne sa chance à chacun, pourvu bien sûr d’aimer le contact et d’avoir une appétence commerciale. Mais en dehors de cela, les entreprises se révèlent très ouvertes et elles accompagnent souvent la montée en compétences de leurs commerciaux. Nous avons également créé la Vente Directe Académie qui est une plateforme de formation en e-learning construite à partir du référentiel de nos métiers. Elle permet de se professionnaliser, d’obtenir des certifications reconnues par l’Etat et d’évoluer ensuite vers des fonctions managériales. Et nous en avons besoin, comme des nombreuses fonctions supports essentielles au bon fonctionnement des entreprises régionales.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Crédit photo FDV.