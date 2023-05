C’est le nombre de vendeurs à domicile indépendants que Vorwerk France souhaite intégrer cette année, en Occitanie, afin de renforcer le réseau commercial de ses deux marques, Thermomix et Kobold. Ses six agences régionales, implantées à Albi, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez et Toulouse, recherche plus précisément 894 conseillers Thermomix et 457 conseillers Kobold.

« Vorwerk dispense une formation à chaque VDI, lui fournit le matériel nécessaire dès le début de son activité, sans investissement financier, et garantit une indépendance et une liberté totale d’organisation. Et c’est en plus, l’assurance d’une rémunération attractive selon le temps investi à l’activité et des opportunités d’évolution de carrière. Sans oublier que rejoindre Vorwerk en tant que VDI ouvre la possibilité de gagner son robot culinaire Thermomix ou son aspirateur-laveur sans fil Kobold », précise le groupe.

Postulez sur : www.vorwerk.com