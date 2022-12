Où se trouve le nouveau centre Afpa de la région Occitanie ?

Quinze centres de formation, et désormais une antenne à Colomiers ! Le 1er décembre dernier, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes a en effet inauguré une nouveau site au 6 avenue Edouard Serres. L’Afpa y déploiera plusieurs missions de service publique financées par l’Etat, à commencer par la Promo 16.18. Ce dispositif d’accompagnement vise à lutter contre le décrochage scolaire en remobilisant les jeunes de 16/18 ans autour d’un projet d’insertion sociale et la concrétisation d’un projet professionnelle. Le programme « Déclic pour l’action » s’adresse lui aussi aux jeunes, mais de 18 à 26 ans. L’Afpa leur propose alors un panel de prestations pour les aider à choisir un métier, comprendre la réalité du monde du travail, franchir des étapes et saisir des opportunités. Autre action mise en œuvre dans cette nouvelle antenne, la Prépa Compétences, autrement dit l’appui à la construction d’un parcours de formation personnalisé pour les demandeurs d’emploi.

De la formation, mais pas que !

Cette nouvelle implantation s’inscrit également dans la stratégie « Villages des solutions » de l’Afpa.. Celle-ci tend à créer, partout en France, des « tiers-lieux de l’insertion sociale et professionnelle ». L’Afpa noue pour ce faire de nombreux partenariats, et à Colomiers, l’inauguration a justement donné lieu à la signature d’un Contrat engagement jeune avec la Mission Locale Haute-Garonne. Le nouveau Parcours Emploi Santé de Pôle emploi fut également présenté à cette occasion. Il s’agit d’un accompagnement destiné aux demandeurs d’emploi de longue durée visant à les aider à identifier leurs freins psychologiques et à repérer les leviers favorables à un retour à l’emploi, puis à les accompagner dans la construction d’un projet professionnel. Avec ce site, l’Afpa affirme donc sa volonté d’agir au-delà du seul champs de la formation. L’antenne pourraient d’ailleurs accueillir d’’autres activités à l’avenir.

Ingrid Lemelle

Crédit photo Afpa.