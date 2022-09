Emploi/formation : deux nouvelles places inaugurées en Occitanie

Des endroits où se former, travailler, échanger, faire des rencontres, collaborer... Telles sont les ambitions des deux Places inaugurées la semaine dernière à Toulouse et à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier. Cette initiative de l’Afpa Occitanie s’inscrit dans la stratégie nationale engagée par l’Agence pour la formation professionnelle des adultes, l’un de ses axes étant de transformer ses centres en véritables villages ouverts à tous. A ses stagiaires et ses partenaires bien sûr, mais aussi plus largement à tous les salariés, indépendants, entreprises... du territoire.

Au coeur des nouveaux « Villages des solutions »

Chaque Place occitane propose ainsi divers espaces : “Le Club”, favorisant la concentration pour la formation à distance et le coworking (avec prêt de matériel informatique), “La Ruche”, constituée d’un espace de travail collectif accessible gratuitement, plusieurs salles de réunions, des espaces informels et de détente... ainsi qu’un amphithéâtre de 200 places à Toulouse. "Elle fonctionnent comme tout tiers lieux, avec la possibilité de louer certains espaces à la demi journée ou à la journée, mais aussi de venir librement pour chercher de l’aide ou de l’information, l’inclusion sociale étant au cœur des valeurs et des actions qui seront menées sur ces sites", explique Boris Quegneaux, responsable de l’accompagnement des parcours de l’Afpa. Une partie du mobilier, produite en économie circulaire par Extramuros, une menuiserie écologique, solidaire et sociale doublée d’une entreprise d’insertion, témoigne de cette volonté, mais également de la démarche éco responsable engagée par l’opérateur.

Lors de l’inauguration de ces deux places, de nombreux partenaires institutionnels et entreprises ont par ailleurs signé la charte des "Villages des solutions" de l’Afpa. Objectif, être en mesure d’offrir des réponses personnalisées aux visiteurs de ses quinze centres, que leurs besoins portent sur la formation, mais aussi plus largement la mobilité, l’hébergement... Grâce à des solutions existantes ou en devenir... A construire ensemble !

L’Afpa se positionne alors comme un "ensemblier de l’inclusion et de la promotion sociale par l’emploi", l’ambition affichée de l’opérateur étant de « viser une triple performance : économique, sociale et citoyenne ».

Ingrid Lemelle

Sur les photos : l’inauguration des deux Places Afpa, à Toulouse et Saint-Jean-de-Védas. Photos Afpa.