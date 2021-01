L’Afpa Occitanie lance La Promo 16.18

Dans le cadre du Plan #1Jeune1Solution, l’Afpa lance La Promo 16.18, inaugurée à Châteauroux (Centre-Val-de-Loire) par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et Elisabeth Borne, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Objectif de ce nouveau programme : accueillir 35 000 jeunes décrocheurs scolaires, d’ici la fin 2021, pour leur permettre de construire leur avenir professionnel au sortir de la crise. Ce plan innovant s’inscrit dans le contexte de l’obligation de formation des 16.18 ans, et vient compléter les dispositifs existants pour lutter contre le décrochage scolaire.

Remobiliser les jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans

Le contexte sanitaire a fortement impacté la jeunesse, en premier lieu la plus fragile, avec un taux de décrochage scolaire en hausse. Le Plan #1jeune1solution vise notamment à accompagner les jeunes éloignés de l’emploi à construire leur avenir au sortir de la crise provoquée par la pandémie. Le programme La Promo 16.18 constitue un des volets de ce Plan #1Jeune1Solution et s’inscrit dans le cadre de l’obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans, créée par la loi du 26 juillet 2019 « Pour une école de la confiance ». Il est confié à l’Afpa et dédié à la population âgée de 16 à 18 ans concernée par l’obligation de formation. 35 000 jeunes décrocheurs en bénéficieront d’ici fin 2021.

La Promo 16.18 est un programme de mobilisation innovant. En 13 semaines, les jeunes sont accompagnés pour concrétiser un projet d’insertion professionnelle et sociale : accès à l’emploi via l’apprentissage ou des missions de longue durée, accès à la formation, E2C, EPIDE, service civique, poursuite de l’accompagnement en Garantie jeunes ou, le cas échéant, retour dans un cursus scolaire.

Permettre aux jeunes de changer de regard sur eux-mêmes et donc sur leur avenir



La Promo 16.18 vise à permettre aux jeunes de vivre une expérience d’émancipation.

Pour ce faire, l’Afpa s’appuie sur des personnels dédiés à l’encadrement de ces jeunes et un consortium inédit d’acteurs de l’accompagnement social, de l’éducation, de la formation, de la découverte de l’entreprise et du parrainage, du sport, de la culture et de l’engagement citoyen.

À travers un parcours personnalisé composé de 10 ateliers thématiques, ce programme poursuit un ensemble d’objectifs :

· Réconcilier les jeunes avec le champ des possibles de leur propre avenir, leur permettre de concrétiser leurs rêves et révéler leurs talents, dans un cadre de confiance ouvert à toutes les possibilités d’orientation.

· Les guider vers l’autonomie en les sortant d’univers quotidiens parfois incapacitants, et en développant leur confiance en eux, leur ambition, leur capacité à agir sur leur parcours.

· Découvrir les métiers et les opportunités dans leur région et/ou dans d’autres régions, et notamment les métiers émergents liés à la transition écologique et numérique.

· Valider l’acquisition de leurs compétences, délivrée sous forme d’Open Badges : compétences socles, compétences transversales et compétences numériques.

Un déploiement sur tout le territoire

Le programme est déployé sur tout le territoire, dans 100 Villages Afpa. Les jeunes réalisent le parcours dans le village le plus proche de chez eux, et peuvent, au cours du programme, intégrer un des 4 Villages Initiative Jeunesse, entièrement dédiés à l’accueil des jeunes.

Le Village de Châteauroux est le premier Village Initiatives Jeunesse à les accueillir.

« Ce programme atypique a été conçu pour apporter une réponse à la problématique spécifique des jeunes décrocheurs, qui devient encore plus aigüe en cette période, explique Pascale d’Artois, directrice Générale de l’Afpa. Il s’agit, avec ce parcours, de lever les obstacles qu’ils peuvent rencontrer, en commençant par la représentation qu’ils se font d’eux-mêmes et du monde qui les entoure. C’est une fois que nous avons travaillé sur ces éléments fondamentaux qu’il devient possible de les aider à construire leur projet professionnel. Nous remplissons ainsi pleinement notre mission de service public de l’emploi, auprès des publics qui sont aujourd’hui parmi les plus fragilisés par cette crise. »

La Promo 16.18 expliquée aux jeunes

Point de convergence de toutes les mesures du Plan #1Jeune1Solution, la plateforme du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion permet aux jeunes de découvrir ce dispositif et d’être directement contactés pour l’intégrer.

Un lien : https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Un Numéro Vert est également mis à disposition : 0 800 122 500.

Le lancement de la Promo 16.18 en Occitanie

Quatre « Promo » sont déjà déployées en Région dans les centres Afpa de Montpellier (Saint-Jean de Védas), Toulouse-Balma, Albi et l’Afpa de Nîmes qui vient d’accueillir 11 jeunes en partenariat étroit avec les missions locales qui ont orienté ces jeunes.

Les centres de Rodez, Alès, Tarbes, Montauban et Carcassonne sont prêts à accueillir très prochainement ces jeunes mineurs.

D’autres centres tels que Perpignan (Rivesaltes) et Béziers ont prévu de les accueillir au cours du 1er trimestre 2021.

Plus d’infos sur www.afpa.fr