Occitanie : les Grandes écoles doivent revoir leur « copie »

Conformément aux directives du ministère de l’Enseignement Supérieur, qui a décidé d’annuler les épreuves écrites et orales de tous les concours post Bac pendant cette période de confinement, les "grandes écoles" sont contraintes de revoir les modalités de sélection de leurs futurs étudiants. Nombreuses planchent encore sur la forme. « Les responsables travaillent à la reprogrammation des écrits de l’ensemble des concours dans un format (nature et déroulé des épreuves) qui restera très proche de celui qui était initialement prévu et qui figure dans les notices et règlements des différents concours. Certaines modifications marginales pourront être apportées aux formats des épreuves », peut-on ainsi lire sur le site du Concours commun des INP (passage obligé de certaines formations des écoles de l’INP-Toulouse, mais aussi de l’École nationale supérieure de chimie de Montpellier, la formation de Contrôleur aérien de l’Enac...).

Même positionnement prudent du côté des formations et écoles accessibles via le Concours Mines-Ponts (Isae-Supaero), le Concours Mines-Télécom (IMT Mines Albi, IMT Mines Alès), ou encore le concours Agro Veto (Ensat, Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, Montpellier SupAgro...). Le Service des concours agronomiques et vétérinaires avance de possibles épreuves écrites « à partir de la mi-juin 2020 (et peut-être de fin mai, si les conditions sanitaires le permettent) ». À ce jour donc, une seule certitude, la suppression « exceptionnelle » de l’épreuve de Travail d’initiative personnelle encadré (TIPE) pour les candidats aux écoles d’ingénieurs.

Des dossiers à « bétonner »

D’autres établissements membres de la Conférence des Grandes écoles ont toutefois déjà « acté » pour une partie de leurs cursus ou de leurs cibles. Ainsi, « cette année, exceptionnellement, et pour se conformer à la décision du ministère, les épreuves orales du concours 2020 de La Prépa des INP sont donc annulées mais le concours de La Prépa des INP est maintenu », indique l’Institut national polytechnique. Les candidats inscrits en série S seront ainsi sélectionnés uniquement sur la base de leur dossier : notes de maths et de physique de première et de terminale, de la spécialité de terminale (SVT, SI ou BIO), des langues vivantes, du Bac de français... et du projet de formation motivé. Le groupe organisera prochainement des visioconférences et tchats à destination des candidats. Le planning des séances sera accessible sur son site à partir du 10 avril

Polytech Montpellier a également décidé d’annuler ses épreuves orales et écrites et d’établir le classement des candidats uniquement sur étude de leur dossier cette année. De leurs notes principalement : mathématiques, physique, chimie (moyennes de 1ère et de Terminale), français, anglais... L’école devrait examiner les dossiers mi-avril. L’Insa Toulouse, qui valide habituellement les candidatures des bacheliers avec un entretien, se "contentera" cette année de les examiner sur la seule "base du dossier scolaire et éventuellement environnement scolaire".

Montpellier Business School (MBS) a également pris « une décision exceptionnelle, en réponse à un contexte exceptionnel, et qui n’a pas vocation à être reconduite dans les années à venir ». Les épreuves écrites d’admissibilité à son Programme Grande Ecole sont elles aussi repoussées à mi-juin et les épreuves orales annulées, mais pour ceux qui envisageant d’intégrer l’école de management via le Concours Passerelle (titulaires d’un diplôme Bac +2 ou plus), dépêchez-vous ! La clôture des inscriptions est portée à ce mardi 7 avril, 12h ! Les dossiers seront ensuite étudiés en deux temps : CV et questionnaire, entre le 14 et le 17 avril, puis passage en ligne optionnel des tests Passerelle (anglais et matière au choix), du 20 au 23 avril.

Comme MBS, TBS attend les directives de la Banque commune d’épreuves, qui organise le concours d’accès à son Programme Grande École, mais l’école a défini les nouvelles modalités de sélection des admissions des candidats sur titres. « Nous avons beaucoup travaillé sur le nouveau système de sélection à mettre en place pour compenser l’absence d’épreuves orales et s’assurer d’une véritable équité de traitement entre les candidats », déclare Annabel-Mauve Bonnefous, la directrice du programme. Le dossier comprendra : un test Tage 2 (pour les entrées en L3) ou Tage-Mage (pour les entrées en M1) ou le relevés de notes des trois derniers semestres académiques, un test ou relevé de note en anglais, et un CV et une fiche de personnalité. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril, et les dossiers peuvent être remis en ligne jusqu’au 22 avril 2020.

Ingrid Lemelle

Crédit photo : INP-Toulouse.