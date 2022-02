Occitanie : connaissez-vous la nouvelle école de commerce dédiée au sport ?

L’ESG Sport vient d’ouvrir ses portes à Toulouse et Montpellier. Une école de commerce spécialisée dans le management du sport. En Haute-Garonne, l’ESG Sport cohabite avec l’ESG, l’Esarc, Lisaa et Digital Campus, les autres écoles toulousaines du groupe Galileo Global Education. Cette dernière-née entend accompagner la professionnalisation d’un secteur en pleine croissance. À travers son Bachelor et son Mastère Sport Business, elle dote ainsi les étudiants de multiples compétences en marketing, communication, digital ou stratégie, appliquées au domaine du handball, rugby, ski, e-sport…

Des programmes professionnalisants

Les élèves mènent de nombreux projets, dont certains en direction des entreprises. Avec les autres écoles du campus, l’ESG Sport organise des projets transversaux qui combinent digital, innovation et créativité. « Les étudiants travaillent comme ils le feront plus tard en entreprise », affirme Mélissa Tabouche, responsable commerciale du campus toulousain. « Ils collaborent entre eux, comme des collègues de travail. Nous voulons vraiment les acculturer au monde de l’entreprise. » Dans le même esprit, les formateurs exercent en parallèle des fonctions dans des structures en relation avec le sport, qu’ils soient président d’association, dirigeant de structure, directeur marketing ou encore coach sportif.

Les étudiants peuvent recourir à l’alternance dès la troisième année, au rythme d’une semaine à l’école et deux semaines en association sportive, dans un club, une enseigne de marketing ou de distribution de matériel de sport... Et l’école propose un aménagement d’emploi du temps spécifique aux étudiants sportifs de haut niveau. Chaque promotion compte 20 à 30 jeunes, que l’ESG Sport sensibilise au handicap et encourage à mener des actions caritatives. L’école montpelliéraine adopte la même approche transversale, avec des partenaires différents. À noter également que depuis quelques mois, Studi, autre organisme montpelliérain du groupe Galileo, propose aussi trois cursus de l’ESG Sport : le BTS Communication option Sport, le Bachelor Sport Business et le MBA Marketing et management du sport. Leur spécificité est d’être dispensés 100% en ligne !

Mathieu Michel

Crédit photo ESG Sport.