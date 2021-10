Occitanie : Capgemini maintient ses embauches à un niveau très élevé

« Malgré un contexte sanitaire compliqué, nous sommes restés dans une dynamique positive, tant en termes d’activité que de recrutements, grâce à un modèle économique résiliant qui nous permet de nous adapter rapidement à la montée ou la descente en charge de nos activités », indique Arnaud Demesse, directeur du site de Capgemini Toulouse. Alors que ses clients des secteurs aéronautiques et de l’industrie lourde réduisaient la voilure, Capgemini gagnait ainsi de nouveaux contrats dans le secteur public. Et en profitait pour former une partie de ses 6500 collaborateurs à de nouvelles compétences. Pas de coup d’arrêt non plus au niveau des recrutements. « Depuis le début de l’année, tous les secteurs ont redémarré, et même l’aéronautique », assure le directeur. « Nous avons donc maintenu notre plan d’embauches de 900 CDI et 150 contrats en alternance à Toulouse, 25% des postes restant à pourvoir d’ici à la fin de l’année ».

Un groupe impliqué dans la formation en alternance

Le leader mondial du conseil, de la transformation numérique et des services technologiques et d’ingénierie recrute dans tous ses métiers et donc sur un vaste panel de postes. « Des profils techniques bien sûr, mais également des architectes en charge de concevoir des systèmes d’information complexe, des business analysts issus des filières d’activités de nos clients, ayant une forte appétence pour l’informatique, des ingénieurs... », liste Arnaud Demesse. Des emplois ouverts aux jeunes en priorité, en CDI et en alternance. « Nous investissons beaucoup dans l’alternance depuis trois ans, un modèle extrêmement vertueux qui nous permet de préparer les jeunes à nos spécificités métiers. C’est positif pour eux comme pour nous, puisque notre taux de transformation en CDI est de l’ordre de 80%). Des jeunes que nous accueillons en janvier/février ou en septembre/octobre. »

Capgemini est attentif aux compétences technologiques des candidats, mais également à leur personnalité, leur sens du service, leurs valeurs et leur potentiel. « L’esprit d’équipe et le travail collaboratif font partie des valeurs fondatrices de l’entreprise, lesquelles perdurent et connaissent même un nouvel élan sous l’impulsion de notre nouveau directeur général, Aiman Ezzat, très impliqué dans la démarche de RSE de notre groupe. » Les personnes recrutées, elles, auront l’opportunité d’intégrer une société à la pointe de la technologie. L’un des rares acteurs du marché en capacité d’adresser une suite complète de solutions numériques. A noter que de nombreuses opportunités sont également proposées par le site montpelliérain. Plus d’une centaine dans les mois à venir.

Ingrid Lemelle

Pour postuler : www.capgemini.com

Photo Capgemini DR.