A Toulouse, Capgemini programme ses recrutements

Positionné comme l’un des leaders mondiaux du conseil, de la transformation numérique et des services technologiques et d’ingénierie, Capgemini est toujours en forte croissance. À Toulouse, capitale européenne de l’aéronautique et du spatial, le groupe tire notamment profit de cette dynamique. « Mais l’importance du numérique dans de nombreux secteurs participe beaucoup à notre développement », précise Anthony Bernère, le nouveau directeur du site toulousain. « Nos clients cherchent à automatiser leurs process de fabrication, à piloter des programmes de transformation, à intégrer de l’IA, etc. ce qui explique leur besoin en conseils et en accompagnement. »

Sortir du cadre

De quoi expliquer la volonté de Capgemini de recruter 1200 personnes en CDI cette année, plus 130 en alternance, qui se transformeront pour 70% en CDI. Si le groupe est traditionnellement orienté vers des ingénieurs, il souhaite apporter davantage de diversité dans ses recrutements. « Nous cherchons des personnes passionnées par leur domaine d’activité, avec un profil entrepreneur, et nous sommes ouverts aux reconversions professionnelles et aux profils atypiques », assure Anthony Bernère, qui met également l’accent sur la volonté d’accélérer le recrutement de femmes. « Quand on a des perspectives d’embauche colossales, on ne peut pas exclure une partie de la population. Et cela peut apporter des idées neuves, nous aider à sortir du cadre. » Tous les métiers sont concernés par ces recrutements, aussi bien le pilotage, que le développement, l’architecture logicielle ou le conseil.

Pour attirer des profils intéressants, le directeur du site toulousain met en avant le parcours de carrière offert par Capgemini et notamment le plan d’accompagnement de montée en compétence. « J’en suis un exemple puisque je suis entré dans le groupe avec un Bac +2 », remarque Anthony Bernère. Aligné sur les salaires du marché, le groupe peut s’appuyer sur des conditions de travail attractives (jusqu’à 70% de télétravail, dont 45 jours de travail à l’étranger, flexibilité, etc.) mais aussi sur les projets stimulants et variés gérés par ses équipes. Les offres d’emploi sont disponibles sur le site de Capgemini et les différentes plateformes mais le groupe fonctionne aussi beaucoup par sollicitation directe et par cooptation. Les candidats doivent passer un entretien RH avant d’être soumis à un entretien opérationnel adapté au métier. « Capgemini vous propose de changer la société grâce au numérique », conclut le directeur du site toulousain.

Paul Périé

Postulez sur : Postulez sur : www.capgemini.com

Sur la photo : Anthony Bernère, nouveau directeur du site toulousain. Crédit Capgemini.