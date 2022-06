Numérique : quelles entreprises recrutent en nombre en Occitanie ?

Capgemini mise sur votre potentiel

Le leader mondial du conseil, de la transformation numérique et des services technologiques et d’ingénierie annonçait plus d’un millier d’embauches l’année dernière, à Toulouse. En 2022, ce sont 1200 postes qui seront ouverts dans la Ville rose et une centaine à Montpellier. Capgemini recrute dans tous ses métiers : techniciens, architectes, business analysts, ingénieurs… Des emplois ouverts aux jeunes en priorité, en CDI et en alternance. « Nous investissons beaucoup dans l’alternance depuis trois ans, un modèle extrêmement vertueux qui nous permet de préparer les jeunes à nos spécificités métiers. C’est positif pour eux comme pour nous, puisque notre taux de transformation en CDI est de l’ordre de 80% », indique Arnaud Demesse, directeur du site de Toulouse. Capgemini est attentif aux compétences technologiques des candidats, mais également à leur personnalité, leur sens du service, leurs valeurs et leur potentiel.

Alliance4U parie sur l’épanouissement

Née de la fusion en avril 2021 de Settis et EOLE Consulting, Alliance4U compte quatre agences à Bordeaux, Nantes, Lyon et Blagnac, et prochainement de nouvelles antennes à Aix-en-Provence, Lille… Et c’est à Blagnac que 55 des 95 recrutements prévus par l’entreprise de services du numérique auront lieu cette année. Ingénieurs DevOps ou Cloud, experts Data, développeurs back end (Java, Python, C#), front end (Angular, web) ou full stack… sont recherchés par la société qui déclare faire de l’épanouissement de ses collaborateurs sa priorité. Chaque collaborateur est par exemple suivi par un(e) parrain/marraine afin de s’assurer du bon déroulé de sa mission et de son bien-être. Pour les accompagner dans l’acquisition de nouvelles compétences, elle met également à leur disposition un centre de formation interne. Et tous ceux qui désirent développer un projet personnel ont accès à son « Lab », avec une éventuelle participation financière.

Septeo élargit ses expertises

Fondé en 2013 à Montpellier, Septeo est aujourd’hui le premier acteur de la LegalTech et de la PropTech en France. En janvier dernier, le groupe a fait l’acquisition de deux nouvelles sociétés : SoftOuest, leader français du logiciel pour les huissiers de justice, et Avelia, spécialisée dans les solutions de communication sécurisées.

Organisés autour de six pôles d’activité (professionnels de l’immobilier, notariat, avocats, juristes d’entreprises…), ses quelque 2000 collaborateurs évoluent aujourd’hui au service de près de 150.000 clients à travers le monde. Le groupe, labellisé Great Place to Work en 2021, entend poursuivre sa croissance en recrutant plus de 500 salariés en 2022. Tous ses métiers sont concernés : développement de logiciels, service client, infrastructure informatique, cloud, sécurité, business développement et communication digitale.

Ingrid Lemelle

