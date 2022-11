Mazars ouvre de nouveaux postes en Occitanie

Pour son année fiscale 2022/2023, Mazars souhaite intégrer 1450 collaborateurs en France dans les métiers du conseil, de l’audit, de la finance, de l’expertise-comptable et de la sustainability. Le groupe international va recruter sur l’ensemble du territoire, et ce sont 15 créations de postes qui sont annoncées en Occitanie d’avocat fiscaliste, d’auditeur financier, de comptable...

« Mazars donne l’opportunité à ses futurs talents de vivre une expérience formatrice et enrichissante, dans un cadre bienveillant, où la solidarité est forte entre tous les collaborateurs » assure la DRH France, Mathilde Le Coz. « Nous cherchons à recruter des personnes qui se retrouvent dans nos valeurs et qui partagent le même état d’esprit, que nous appelons La Mazars Touch. » Dans la région, le groupe est présent à Toulouse, Montpellier, Albi et Rodez.

Pour postuler, cliquez ici