En Occitanie, Mazars vous invite à faire « le bon choix »

« Mazars, the smart choice ». La nouvelle campagne de recrutement du groupe spécialisé dans l’audit, la fiscalité, le conseil et les services comptables et juridiques entend mettre en avant son ADN. « C’est-à-dire la confiance donnée aux collaborateurs, la culture managériale bienveillante, la force du collectif, l’écoute et surtout l’opportunité de créer son propre parcours », souligne son service communication. « Douter ou vouloir partir est possible. Mais chez Mazars, nombreuses sont les opportunités de rebondir, d’être acteur de sa carrière et de retrouver du sens dans son quotidien. »

La curiosité avant tout

Delphine Gardinal, associée du groupe à Toulouse, en témoigne : « Je suis associée depuis sept ans, mais dans le groupe depuis dix-sept ans. Une sorte de bébé Mazars ! Et il est vrai que nous sommes encouragés à prendre le lead et très bien accompagnés au niveau formation. Les possibilités de mobilité métier existent réellement, notamment en lien avec l’évolution des besoins de nos clients. Je me suis par exemple formée à l’audit des technologies de l’information, et le ferait prochainement à l’audit RSE. En matière de sens, la crise sanitaire a, je crois, démontré une nouvelle fois l’importance de notre profession. Enfin, nous attachons beaucoup d’importance au bien-être des collaborateurs, qui organisent régulièrement des événements. »

Autant d’attraits réservés aux candidats... curieux ! « Nous sommes en effet très attentifs à la curiosité des postulants, à leurs soft skills aussi, puisqu’ils seront amenés à être en représentation chez nos clients. L’appétence pour le travail en équipe, la rigueur et l’organisation sont également importantes », précise Delphine Gardinal. Les postes proposés aux jeunes diplômés et professionnels expérimentés (à 50/50) relèvent principalement des domaines de l’audit financier, IT et RSE, ainsi que de l’expertise comptable en Occitanie. « Ils se situent surtout à Toulouse et Montpellier, Mazars comptant aussi deux bureaux à Albi et Rodez. En CDI (pour 20 à 30 postes), en stage (une quinzaine) et en alternance (cinq postes environ chaque année) », détaille Sandrine Balducci, responsable RH à Toulouse. La plupart des opportunités seront ouvertes d’ici à juin prochain. Et déjà, de nombreuse offres sont accessibles sur le site du groupe. Alors, prêt à faire « le bon choix » ?

Ingrid Lemelle

Crédit photo Mazars.