Les Petits Chaperons Rouges grandissent en Occitanie

Groupe international d’éveil et d’éducation, Grandir opère en France sous la marque Les Petits Chaperons Rouges depuis les années 2000. Ce réseau, qui compte 1800 crèches privées interentreprises, propose un bouquet de services aux salariés leur permettant d’obtenir des solutions de gardes ponctuelles ou régulières. Implantées dans plusieurs villes en Occitanie, ses crèches recrutent régulièrement. À Nîmes, Montpellier, Baillargues, Toulouse et Labège, ce sont notamment sept CDI, douze CDD et trois contrats d’apprentissage qui seront ouverts cette année.

Les profils recherchés sont logiquement des professionnels de la petite enfance : auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants, infirmier en section crèche, agent spécialisé... De nouvelles recrues qui seront invitées à « grandir » aux côtés de leur employeur, Les Petits Chaperons Rouges favorisant les évolutions de carrière. « Tout est possible chez nous : on vous accompagne là où vous voulez aller ! », promet le groupe.

Postulez sur : www.lpcr.fr/fr/emplois