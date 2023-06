En Occitanie, Les Petits Chaperons Rouges grandissent sereinement

L’histoire des Petits Chaperons Rouges continue à s’écrire en France, notamment dans la région Grand Sud avec l’ouverture de 98 CDI et 42 CDD prévus cette année. Le réseau, qui compte près de 160 crèches privées interentreprises en Occitanie, va offrir de nouvelles opportunités aux professionnels de la petite enfance, principalement à Toulouse et Montpellier. Auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants, infirmier puériculteur, aide auxiliaire, directeur et directeur adjoint… sont ainsi recherchés. Ils évolueront dans un environnement « serein et agréable ».

Une ambiance chaleureuse

« Nos crèches sont pensées pour favoriser le bien-être des enfants et de nos équipes. Nous nous attachons à créer un environnement agréable à travers notre concept architectural « comme à la maison » : nous privilégions les couleurs douces et apaisantes, les matières naturelles, les espaces lumineux. Cette ambiance chaleureuse est propice à l’épanouissement et au bien-être. Nous sommes également très attentifs à l’aménagement des espaces, conçus pour que nos équipes puissent pleinement accompagner le développement des enfants, dans les meilleures conditions », souligne le réseau. Intégration, formation, évolution... Les Petits Chaperons Rouges veillent enfin à ce que ses collaborateurs puissent eux aussi grandir aux côtés des enfants qu’ils accompagnent.

Ingrid Lemelle

