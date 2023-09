Les Occitans adeptes du télétravail

78% des actifs se disent séduits par le télétravail en Occitanie, soit la région dans laquelle cette modalité de travail est la plus plébiscitée. Une information dévoilée par Welcome to the Jungle, qui vient de publier les résultats d’un sondage* consacré aux habitudes des actifs français. Les Occitans commencent également leur journée tôt ! A l’instar de 47% des actifs français, ils démarrent avant 9h et très rarement après. Seuls 2% déclarent ainsi passer les portes de leur entreprise entre 9h et 10h.

L’enquête révèle également, qu’au national, 79% des actifs français sont favorables à la semaine de quatre jours. « Elle génère un engouement accru ces derniers temps mais nous devons rester prudents : la grande majorité des salariés ne l’a pas encore expérimentée », commente Noëlla Gavier, directrice des ressources humaines de Welcome to the Jungle.

*Mené avec l’institut YouGov.