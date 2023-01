Les BUT préparent-ils mieux au marché du travail ?

En 2021 est apparu le Bachelor universitaire technologique (BUT). Que change-t-il concrètement pour les étudiants ?

Depuis soixante ans, les IUT délivrent des DUT, en deux ans, qui étaient parfois complétés par une troisième année en Licence professionnelle. L’intérêt du BUT, qui connaîtra ses premiers diplômés en 2024, est de permettre aux étudiants d’atteindre directement le grade de Licence, en intégrant en quelque sorte la Licence professionnelle dans le cursus. Mais ce n’est pas seulement un changement cosmétique, puisque la méthode pédagogique a également évolué, avec des blocs de compétences qui répondent aux besoins des professionnels. Deux tiers du programme des BUT sont communs au niveau national et un tiers est adapté aux besoins de l’écosystème local. Des spécialisations, qui se faisaient auparavant en Licence pro, débutent désormais dès la 2e année du BUT. C’est le cas à Toulouse pour le génie mécanique avec une orientation aéronautique par exemple.

L’objectif est donc de préparer davantage les étudiants au marché du travail ?

C’est clairement l’ambition en sortie de 3e année de BUT, même si 20 à 30% de nos étudiants poursuivent en école d’ingénieurs. Mais ce nouveau diplôme nous permet aussi d’accueillir des publics en 2e année, via des Classes préparatoires aux grandes écoles par exemple, ou des titulaires d’un BTS en 3e année. Cette année, 120 étudiants ont intégré un BUT en 2e année en Occitanie Ouest. Ce n’est pas négligeable sachant que l’on compte un peu plus de 8000 étudiants sur ce secteur géographique et environ 14.000 sur l’ensemble des quatorze sites d’Occitanie, qui couvrent à peu près toutes les spécialités disponibles.

Les IUT développent également beaucoup l’alternance…

C’était déjà le cas pour trois quarts des étudiants en Licence pro ces dernières années. Et globalement, pour la 3e année de BUT, nous allons privilégier l’alternance, en laissant également le choix aux étudiants dès la 2e année. Sur l’Occitanie Ouest, nous comptons environ 1500 alternants dans nos IUT. Et l’ambition est de développer cette voie, toujours pour faciliter l’insertion professionnelle. Car l’objectif est d’atteindre 50% d’insertion après le BUT. Mais cela ne doit pas effacer le rôle d’ascenseur social que jouent les IUT depuis longtemps, avec de nombreux étudiants qui poursuivent des études, en alternance ou non, vers des écoles d’ingénieurs ou autres. C’est aussi pour cela que nous voulons ouvrir davantage nos portes aux élèves issus des voies technologiques, même si cela est plus délicat dans les filières industrielles. Pour cette rentrée, 43% des bacheliers qui ont intégré les IUT d’Occitanie ouest viennent de Baccalauréats technologiques, sachant que nous avons reçu 66.000 candidatures pour 3000 places. Il y avait 5600 places au global en Occitanie.

Propos recueillis par Paul Périé

Crédit photo : Service Communication, IUT Toulouse-Auch-Castres.