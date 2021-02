L’École des métiers du Lot fait peau neuve

130 m². La surface du futur restaurant d’application de l’École des métiers du Lot ! C’est l’un des équipements du nouveau bâtiment construit en face de l’actuel centre de la Chambre de métiers et de l’artisanat, à Cahors. Livré cette année, il offrira des conditions d’apprentissage bien plus agréables aux jeunes apprentis et aux adultes qui se forment chaque année aux métiers de bouche et de l’hôtellerie restauration, mais aussi à ceux des services, du bâtiment et de l’automobile.

Soit une quarantaine de diplômes proposés par l’école, parmi lesquels le Brevet Technique des Métiers Pâtissier, confiseur, glacier, traiteur, ouvert à la rentrée dernière. Le « point d’orgue » des cursus dispensés dans cette filière. Une formation axée sur la technicité et le management. « L’ouverture du nouveau laboratoire au printemps 2021 permettra de travailler dans des locaux modernes et performants, et de créer des partenariats avec les professionnels du département », souligne le centre.