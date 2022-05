Comment l’Afpa Occitanie muscle-t-elle vos forces de vente ?

Des cursus courts (six à sept mois). Des programmes axés sur l’opérationnalité. Les deux nouvelles formations postbac lancées par l’Association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) dans le commerce, ouvrent au métier d’assistant.

Des collaborateurs recherchés pour leur polyvalence

Assistant commercial à Montpellier, où la formation s’articule autour de deux axes : l’administration des ventes et le suivi des opérations de la supply chain (relation client en français et en anglais, devis, enregistrement des commandes, suivi des livraisons, gestion des impayés...), et le déploiement de la stratégie commerciale (supports de communication, tableaux de bord, actions commerciales...). À l’issue, un Titre professionnel de niveau 5 et des débouchés dans de nombreuses TPE/PME en quête de collaborateurs polyvalents, organisés et dotés d’excellentes capacités relationnelles.

Des qualités également requises pour prétendre à la fonction d’assistant import/export. Le centre Afpa de Narbonne prépare désormais à ce métier, qui implique d’être en contact permanent avec de multiples interlocuteurs : clients, fournisseurs, transporteurs, douane... Dans un environnement international ! Un niveau Terminale ou équivalent, deux ans d’expérience professionnelle, la maîtrise écrite et orale de la langue anglaise et des outils bureautiques sont requis pour intégrer cette formation. À la clé, des postes dans des entreprises orientées vers l’export, dans lesquelles les titulaires de ce Titre professionnel participeront au bon déroulement des achats ou des ventes, depuis la commande jusqu’au paiement.

Ingrid Lemelle

Crédit photo : StartupStockPhotos - Pixabay

Vous souhaitez en savoir plus sur « Les meilleures formations en Occitanie » ? Découvrez notre hors-série annuel, en kiosque ou sur notre boutique en ligne.