Une matinée durant laquelle recruteurs et demandeurs d’emploi se découvrent en pratiquant ensemble et par équipes des activités sportives, mais sans rien savoir de leur statut respectif. Un déjeuner convivial, toujours dans l’anonymat, pour prolonger les échanges. Et enfin, la révélation des identités des uns et des autres et un après-midi consacré aux entretiens d’embauche !

Du Stade à l’emploi fait son retour à Toulouse, et il aura cette fois pour thème le tennis de table. Le 8 décembre prochain, la manifestation de Pôle emploi réunira une centaine de demandeurs d’emploi et une vingtaine d’entreprises.

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Pôle emploi.