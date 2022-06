Le concept gagne du terrain... Il consiste à réunir candidats et recruteurs autour d’une activité sportive. Des épreuves d’athlétisme en équipes, pour l’évènement qui sera organisé ce mercredi 29 juin, au Stade municipal de Balma. Placés sous la conduite d’encadrants de la Ligue d’Athlétisme d’Occitanie, les participants vont se challenger en équipe, sans avoir d’autres informations que leur prénom. « Les activités sont conçues pour mettre en valeur les qualités humaines et relationnelles : esprit d’équipe, capacité d’écoute et de mobilisation, rigueur, sens de l’anticipation... Les activités ne sont en aucun cas liées à la notion de performance sportive », précise Pôle emploi.

Elles se dérouleront le matin, puis les participants partageront un déjeuner. Un job dating sera enfin organisé l’après-midi. Pour participer à cette manifestation « Du stade à l’emploi », qui sera déclinée dans d’autres villes, contactez votre conseiller Pôle emploi.

Le 29 juin de 9h à 16h30, au Stade municipal de Balma, avenue des aérostiers.