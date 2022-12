La société Fromagère du Massegros (groupe Lactalis) prépare la saison 2023. Afin de procéder au recrutement de quinze conducteurs de ligne et douze opérateurs de production, l’entreprise aura recours à Méthode de recrutement par simulation de Pôle emploi. Les aptitudes et habilités des candidats seront évalués lors de sessions de recrutement.

Les personnes qui valideront les tests seront ensuite reçues en entretien afin de pourvoir ces postes ouverts en CDD de quatre à six mois selon le calendrier d’embauche. Pour en savoir plus et postuler, l’entreprise organisera deux réunions d’information le 6 janvier prochain, à Massegros.

Sur inscription, de 11h à 12h30, ou de 13h30 à 15h .