En Occitanie, Lactalis ne fait pas tout un fromage de la mobilité pro

Roquefort Société, Salakis, Lou Pérac, Istara, Lanquetot, Le Roitelet, Boule d’or, Corsica, Matocq, Cancoillotte… autant de fromages fabriqués et commercialisés par la division Lactalis AOP & Terroirs. Une entreprise qui regroupe une quinzaine de fromageries en France, principalement en Aveyron, où se situe son siège social à Roquefort-sur-Soulzon. Elle y fabrique le fameux Roquefort, selon des règles très strictes, tandis que la Société Fromagère et Laitière de Rodez est spécialisée dans la fabrication de fromages (frais, à pâtes pressées et persillées) et le conditionnement de lait en bouteille (vache, brebis et chèvre).

Cinquante jeunes en alternance chaque année

« Cela représente environ 1600 collaborateurs, et nous recrutons une centaine de personnes en CDI chaque année, majoritairement en Aveyron et en Lozère », indique le DRH de la division, Stéphane Auffret. La palette de métiers concernés par les embauches et très large. « Nous recrutons bien sûr beaucoup en production : conducteur de ligne, conducteur fromager, laborantin, technicien de maintenance, gestionnaire de stocks, approvisionneur, conducteur de poids lourds… Mais nous avons également des besoins pour le siège, notamment en contrôle de gestion, orienté commerce ou production, ou encore en marketing, des fonctions très intéressantes avec nos nombreuses marques. »

Entre décembre et août, période de lactation des brebis, les fromageries accueillent aussi des renforts.180 CDD sont alors créés pour collecter le lait et le transformer. Et enfin, de nombreux contrats en alternance seront de nouveau ouverts cette année. « Les formations préparées couvrent l’ensemble de nos métiers, tant en production que dans nos services administratifs. Nous intégrons ainsi cinquante jeunes chaque année, avec un très bon taux de transformation, puisque 60% d’entre eux restent ensuite dans l’entreprise », se félicite le DRH.

En plus d’être l’un des principaux employeurs du territoire, Lactalis AOP & Terroirs propose certes de nombreux avantages à ses collaborateurs. « Nous avons une politique de mobilité très dynamique qui permet non seulement aux salariés d’évoluer rapidement, sur leur poste ou un autre, mais aussi de le faire en interne comme au sein des autres divisions du groupe. D’ailleurs, chacun a accès à l’ensemble des postes ouverts par Lactalis, en France et à l’étranger. » De quoi ouvrir en effet de belles perspectives puisque, rappelons-le, le groupe est le 1ᵉʳ acteur mondial des produits laitiers !

