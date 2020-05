Leader de la formation en ligne diplômante basé à Montpellier, le groupe Studi continue de renforcer ses équipes. Pour répondre aux nouvelles demandes de formations en ligne et soutenir sa forte croissance, l’entreprise recrute en effet à des niveaux très élevés depuis quelques mois. « Il y a encore 2 ans nous étions 70, et début mars, nous avons passé le cap des 220 collaborateurs ! Nous allons inaugurer de nouveaux locaux pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions », s’enthousiasme Pierre Charvet, CEO et cofondateur de Studi.

Commerce, pédagogie, IT, marketing... Studi recrute pour quasiment tous ses services. Mais « muscle » surtout ses forces commerciales avec l’ouverture de dizaines de postes de commerciaux sédentaires/conseillers en formation et de managers.

Une cinquantaine de postes sont à saisir à l’occasion du salon en ligne organisé jusqu’au 15 mai avec Pôle emploi. Des postes ouverts en CDI.

Pour en savoir plus et postuler, cliquez ici