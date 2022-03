Nom de la nouvelle école lancée par l’entreprise montpelliéraine Studi et le groupe M6. Une école 100% en ligne qui proposera des formations diplômantes, parrainées par des professionnels emblématiques, dans les domaines de l’esthétique, la décoration, le service à la personne, le commerce et la vente ou encore du culinaire, avec la Top Chef Academee. Cette dernière reprendra les codes de l’émission phare avec des cours, challenges et défis directement inspirés du programme : live aux côtés du chef étoilé Philippe Etchebest, masterclasses animées par des candidats de la brigade Top Chef, défis lancés par Mohamed Cheikh (vainqueur de la saison 12)... Cristina Cordula sera, quant à elle, la marraine des parcours beauté.

"Nous avons développé Academee pour proposer des formations innovantes, qui viennent répondre à un véritable besoin de recrutement au sein de filières professionnelles en tension. Associé à l’expertise des animateurs de M6 dans ces filières, nous pouvons proposer des formations 100% en ligne, flexibles et vraiment différenciantes », déclare Pierre Charvet, le CEO de Studi. Certains cursus sont éligibles au Compte personnel de formation ou à l’apprentissage.