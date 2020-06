L’Ecole supérieure des métiers organisera une Journée portes ouvertes (JPO) virtuelle le mercredi 24 juin, à partir de 15h, sur sa page Facebook @ESMmuret

Cet événement permettra au grand public d’échanger avec le directeur du CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne, les responsables de pôles et le développeur de l’apprentissage, pour s’informer sur les formations et les conditions d’admission.

Au programme :

15h : Mot du directeur

15h15 : Présentation des formations du pôle alimentaire (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, boucherie, charcuterie, crémier-fromager), du CAP au Brevet de maîtrise.

15h25 : Présentation des formations du pôle design dentaire : de l’auxiliaire prothésiste dentaire au Technicien supérieur prothésiste dentaire.

15h30 : Présentation des formations du pôle automobile, du CAP au BTS

15h40 : Comment s’inscrire à l’ESM, trouver une entreprise ?…

15h50 : Chat live avec le développeur de l’apprentissage, comment optimiser vos chances pour décrocher un apprentissage ?