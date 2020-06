À Toulouse, venez découvrir Inside de l’intérieur

Inside Group va recruter 75 personnes pour son agence toulousaine. L’entreprise de services numériques souhaite intégrer en CDI différents types de profils dans les domaines de l’informatique et de la transformation digitale : des techniciens support de proximité, administrateurs ou ingénieurs systèmes, des architectes Cloud, des développeurs web et mobile (spécialisés sur les stacks PHP/Symfony, JavaScript ou .Net), et des chefs de projet infrastructure.

« Nous recherchons des candidats passionnés par leur métier et avec l’envie de partager leurs savoir-faire avec l’ensemble de nos Insiders. Nous accordons beaucoup d’importance au collaboratif et à l’échange », précise Amélie Decourcelle la responsable ressources humaines de la société. « Nos valeurs internes sont liées à la proximité, la convivialité et l’esprit d’équipe. Nos futurs salariés doivent y adhérer et être compatibles avec celles-ci. »

Afin de rencontrer ses futurs talents, Inside Group organise chaque année des job dating atypiques. « Des thèmes originaux et qui sortent du cadre classique et traditionnel du recrutement ! Le but étant de permettre à nos candidats de faire connaissance avec nos Insiders et surtout avec l’état d’esprit Inside. »

Contact : recrutement.toulouse@insidegroup.fr

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel "Qui recrute dans votre région ?", en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.