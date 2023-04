Du 24 au 28 avril, Pôle emploi Occitanie et ses partenaires vous font découvrir les métiers du soin et de l’accompagnement, secteur riche en opportunités d’emploi. « Ce secteur est en constante évolution et il propose des entrées en formations et l’accès à l’emploi dans des domaines professionnels variés. En effet, cette semaine thématique englobe les métiers de la santé, du service à la personne ainsi que des métiers du grand âge », informe Pôle emploi.

Au programme, la visite de la Clinique du souffle La Solane (dans les Pyrénées-Orientales), une matinée découverte des formations et métiers d’infirmier et d’aide-soignant à Nîmes, un job dating intérim dans le secteur de la santé à Perpignan...

Plus d’infos et inscription ici