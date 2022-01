Du lundi 31 janvier au vendredi 4 février, l’Adie et Pôle Emploi Occitanie vous proposeront des ateliers en ligne pour vous informer et vous aider à construire, développer et financer votre entreprise. Chaque jour, à 11h, un webinaire thématique sera organisé avec le concours de partenaires auxquels les participants pourront poser leurs questions en direct.

A noter d’ores et déjà dans vos agendas...

Lundi 31 janvier : Les étapes de la création d’entreprise, coanimé par Pôle emploi et l’Adie

Mardi 1 février : Construire mon projet en ligne avec l’Adie

Mercredi 2 février : Les dispositifs pour financer son entreprise, coanimé par Pôle emploi et l’Adie

Jeudi 3 février : Le statut de la microentreprise, animé par l’Urssaf Midi-Pyrénées

Vendredi 4 février : Marketing digital, animé par Google Ateliers Numériques

