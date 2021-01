Maryline Meyer, enseignante chercheure en management des RH et RSE à Montpellier Business School ; Sandrine Foucault, présidente de la section CJD de Montpellier et directrice RSE et transformation digitale Afrique et Moyen Orient de Veolia ; Sophie Lenoir, chef de département Applications portails web à la direction des Systèmes d’Informations de l’UGAP ; et enfin Agnès Beligond, responsable de l’unité Transfo inno Lab. Quatre intervenantes de l’atelier en ligne « Manager à l’ère du digital », organisé le 20 janvier prochain 2021.

Comment manager à distance ? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre ? Quelle place donner aux outils digitaux dans vos activités ? Autant de questions qui seront abordées lors de cet atelier.

Le 20 janvier 2021, de 11h30 à 13h.

Inscription en ligne sur le site de la Cité de l’économie et des métiers de demain