« Venez avec une idée, repartez avec un métier ! » L’Ecole Supérieure des Métiers (ESM) organise une journée portes ouvertes ce samedi 19 mars, de 9h à 17h. Objectif, faire découvrir les métiers de l’artisanat et faire naître des vocations. Des visites des ateliers de mécanique et de peinture automobile, des laboratoires de l’alimentaire et de la prothèse dentaire seront proposés aux visiteurs, qui pourront également rencontrer les responsables de ces filières de formation.

L’ESM forme du CAP au Bac + 2 dans les métiers de l’automobile (mécanique, carrosserie, peinture), l’alimentaire (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, boucherie, charcuterie-traiteur) et de la prothèse dentaire.

Pour visiter les Pôles Automobile et Alimentaire, les visiteurs sont invités à se rendre au 21 chemin de la Pyramide, à Muret, et pour le Pôle Prothèse dentaire, rendez-vous à la Faculté de chirurgie dentaire de l’Université Paul Sabatier, située 3 Chemin des Maraîchers, à Toulouse.