Icam Toulouse : un nouveau campus pour une pédagogie en mode projet

Une résidence étudiante au cœur du campus, un nouveau fablab, un espace de coworking adapté, un pôle recherche et services aux entreprises déployé et une école de production rénovée : le site de l’Icam Toulouse offre un nouveau visage et s’adapte aux évolutions de l’enseignement et des besoins des professionnels. « Ce nouveau campus est à l’image de l’évolution de notre école », résume Jean-Denis Falise, directeur du site toulousain de l’école d’ingénieur. « Les moyens immobiliers s’adaptent à nos spécificités en matière d’innovation et de recherche et renforcent une pédagogie en mode projet ».

300 étudiants logent sur le site

Rapatriée sur le site de l’école, la résidence étudiante, qui propose 76 appartements sur une surface totale de 8000 m2, a des atouts pour séduire. Réalisée par Toulouse Métropole Habitat, qui a investi 15 millions d’euros dans la construction, la résidence offre quelques studios, mais surtout des appartements T4 et T6. « Cette structuration favorise la colocation et donc l’intégration et le développement du savoir vivre ensemble, au cœur de notre projet pédagogique », commente Jean-Denis Falise. Sur les 950 étudiants accueillis chaque année à l’école, tout parcours confondu, 300 habitent sur le campus, essentiellement ceux de première et deuxième années. « Le campus vit ainsi 24h sur 24 », observe le directeur du site.

Des plateaux techniques rénovés au service d’une pédagogie innovante

A côté de la résidence, un nouveau bâtiment d’enseignement accueille un fablab, un espace de coworking et un plateau recherche. « Ces aménagements renforcent les spécificités de l’école », poursuit Jean-Denis Falise. En matière de pédagogie, l’école promeut en effet le travail en mode projet, avec moins de travaux dirigés ou de travaux pratiques, et plus d’expérimentation et d’apprentissage du travail en collectif. « On apprend par la résolution de problème en groupe et en autonomie. Ce sont ces savoir-faire et savoir-être qui sont aujourd’hui recherchés par les entreprises ».

Autre nouveauté : les ateliers de l’école de production, qui accueillent une quarantaine d’élèves en décrochage scolaire pour leur permettre d’accéder à des CAP usinage et chaudronnerie, ont eux aussi été réunis et rénovés. « Dans ce parcours, nous travaillons aussi dans une dimension d’intégration et de services aux entreprises, puisque nous formons des jeunes en difficulté scolaire à des métiers en tension », souligne Jean-Denis Falise, fier d’un site en bon ordre de marche pour poursuivre sa croissance.

Valérie Ravinet

Sur la photo : L’atelier de chaudronnerie du campus de l’Icam Toulouse, inauguré le 29 novembre dernier. Photo Valentine Chapuis-ToulEmploi.