En mars, le TAF fleurit en Occitanie !

Lourdes avait lancé la saison, fin janvier, mais c’est en mars que se dérouleront une grande partie des salons TAF (Travail, Avenir, Formation). Deux d’entre eux se tiendront dès cette semaine, à Albi et Montpellier (plus de 400 entreprises annoncées !), sept autres suivront d’ici à la fin du mois, six en avril, et enfin le dernier est programmé à Figeac, le 12 mai.

L’objectif de ces événements, organisés par la Région, Pôle emploi Occitanie et de nombreux partenaires, est de permettre à chaque visiteur de pouvoir de découvrir les offres de formation et d’emploi, en rencontrant directement les entreprises qui recrutent. Les visiteurs peuvent aussi s’informer sur les métiers porteurs, obtenir de l’aide pour définir un projet professionnel ou se réorienter vers des filières d’avenir.

Voici donc le programme du mois :

Les 9 et 10 mars à Montpellier

Le 9 mars à Albi

Les 16 et 17 mars à Toulouse

Le 16 mars à Rodez

Les 22 et 23 mars à Nîmes

Le 24 mars à Perpignan

Le 24 mars à Cahors

Le 31 mars à Mende

Le 31 mars à Saint-Gaudens

Plus d’infos sur : www.laregion.fr/TAF