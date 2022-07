Recrutement : on n’arrête plus Denjean !

Denjean poursuit son développement autour de ses activités logistique et BTP. Cette année encore, l’expert toulousain de la supply chain recrutera plus d’une centaine de personnes en CDI, notamment sur les plateformes logistiques : 50 embauches sont prévues à Montbartier (Montauban) et 25 autres sur l’agglomération toulousaine (Toulouse Larrieu et Eurocentre) avec des profils d’opérateurs logistiques, caristes (Caces 5) et préparateurs de commandes, auxquels s’ajouteront des chefs d’équipe pour l’encadrement.

L’apprentissage reste une priorité

Le groupe envisage d’embaucher une vingtaine de chauffeurs SPL pour ses filiales transports sur les sites de Muret, Saint-Élix-le-Château et Saverdun. Vingt postes seront ouverts dans les filiales Omni TP et Granulats. Sur les fonctions support, bien étoffées l’an dernier, le volume de recrutements sera relativement faible. En revanche l’apprentissage reste une priorité : une dizaine d’alternants rejoindront les effectifs, dispatchés dans tous ses services. « C’est une véritable philosophie », souligne Jordane Baron, la DRH. « Nous menons depuis des années des actions innovantes en faveur de l’apprentissage et de la formation. L’activité est très bonne, nous avons besoins de bras et nous donnons leur chance à tous ceux qui veulent nous rejoindre ! »

Les étudiants qui préfèrent un temps partiel pour travailler les samedis et pendant les vacances sont aussi les bienvenus. Et pour faciliter les trajets, Denjean a mis en place des navettes entre Toulouse et Montbartier à l’attention de tous les salariés qui souhaitent en bénéficier.

Marie-Dominique Lacour

Contact : recrutement@denjean.fr

Crédit photo Denjean.

A découvrir également, 26.004 postes à pourvoir en Occitanie dans la dernière édition de notre hors-série « Qui recrute dans votre région ? ». En kiosque ou sur notre boutique en ligne.