En Occitanie, nos vins méritent bien un institut !

Porté par deux intercommunalités des Pyrénées-Orientales, l’Institut régional de sommellerie Sud de France va voir le jour à la rentrée 2022. Ce pôle de formation unique en son genre va s’adresser aux sommeliers bien sûr, mais aussi plus largement à toutes les personnes qui évoluent ou souhaitent s’orienter dans le monde du vin.

Parmi la soixantaine de formations longues ou courtes qui seront dispensées par l’institut, le Bachelor Wine business management, spécialité Luxe, œnotourisme et gastronomie. Il formera les futurs collaborateurs de domaines viticoles au développement de leurs activités, ainsi qu’à la valorisation d’une offre oenotouristique. Avec le soutien du département, de la région Occitanie et de l’Union Européenne, cette nouvelle école investira deux sites : le campus des caves Byrrh, à Thuir et celui du Mas Reig, situé à Banyuls-sur-Mer. Elle aura pour parrain l’acteur François-Xavier Demaison, propriétaire avec Dominique Laporte (MOF Sommelier) du domaine Mirmanda, ainsi que Philippe Faure-Brac, Meilleur Sommelier du Monde 1992, qui parrainera la première promotion de la Mention Complémentaire Sommellerie. Tchin !