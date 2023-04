En Occitanie, le marché de l’emploi se crispe !

« 2023 se révèle finalement un bon cru », estime le responsable du service Statistiques, études et évaluations de Pôle emploi Occitanie, Pierre Brossier. Finalement oui, car la dernière l’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) rapporte 279.940 intentions d’embauches, en progression de 1,1% par rapport à 2022 (année record), et ce, alors même qu’elles reculent légèrement au national (de 0,2%). Si l’enthousiasme se veut mesuré, c’est que le marché montre quelques signes d’essoufflement après la très forte reprise des recrutements ces deux dernières années.

30% des entreprises interrogées par Pôle emploi envisagent par exemple des embauches au cours des prochains mois, contre 33% il y a un an. Seuls cinq des treize départements de la région témoignent de projets en augmentation. « Il faut souligner que c’est la Haute-Garonne qui tire essentiellement la croissance cette année avec 63.250 projets. C’est 12,1% de plus qu’en 2022, et cela représente près d’un quart des intentions de la région », indique Pierre Brossier. Et enfin, seuls trois des sept grands secteurs d’activité déclarent plus d’intentions d’embauche que l’an dernier, à commencer par les entreprises de construction (+ 9%).

Une majorité d’emplois durables

Ces nuances posées, le marché du recrutement promet de rester très actif, les prévisions étant largement supérieures au volume enregistré avant la crise sanitaire. Les activités de services concentrent une nouvelle fois la majorité des projets : 171.310 au total, soit 61% des intentions (en hausse de 3,3%). Les services aux entreprises se révèlent d’ailleurs particulièrement dynamiques, avec près de 4000 projets de plus qu’il y a un an. L’offre progresse aussi fortement dans le secteur de l’hôtellerie restauration (de 8%), mais recule nettement dans l’agriculture. Deux secteurs friands de contrats saisonniers, eux aussi en diminution cette année (38% du total des projets, en diminution de 3 points).

Au registre des contrats proposés, les entreprises envisagent d’ouvrir leurs postes essentiellement en CDI (à 57%) et CDD de plus de six mois (27%). Des emplois durables donc, en lien avec leurs motivations à recruter puisque près de six postes sur dix répondent à une augmentation de leurs activités. Six postes sur dix sont également déclarés compliqués à concrétiser, une proportion qui ne cesse là aussi de gagner des points d’année en année… Pénurie de candidats, inadéquation au poste, manque de motivation, conditions de travail… les raisons invoquées par les employeurs sont nombreuses et variées. A l’instar des dispositifs mis en place par Pôle emploi.

Ingrid Lemelle

Infographie : Les 15 métiers les plus recherchés concentrent 44% des projets de recrutement de la région Occitanie. Source enquête Besoins en main-d’œuvre 2023, Pôle emploi Occitanie.