En Occitanie, Prévifrance assure son avenir

Dans le cadre de son développement, la mutuelle Prévifrance recrute de nouveaux collaborateurs en back-office et front-office. Une vingtaine d’embauches est programmée cette année en Occitanie, dans son siège toulousain et au sein de ses agences locales.

Des candidats expérimentés

Acteur indépendant de la protection sociale, l’entreprise recherche notamment des téléconseillers en CDD. Les candidats doivent être titulaires du Baccalauréat et d’une expérience significative, idéalement en centre d’appels. Une expérience est également requise (et un niveau Bac +2) pour briguer ses postes de gestionnaire prévoyance, ouverts eux aussi en CDD. Prévifrance recherche en outre des conseillers commerciaux. Sédentaires, itinérants ou chargés d’affaires, ils devront faire preuve de dynamisme, d’autonomie, de ténacité et de disponibilité. Des emplois proposés en CDI à des profils Bac +2/+3. Un niveau supérieur est nécessaire pour postuler aux deux autres fonctions ouvertes cette année. D’une part, celle de responsable d’activité prévoyance, accessible en CDI aux profils justifiant de 5 ans d’expérience minimum dans le management d’équipe et l’assurance de personnes. Et d’autre part, celle de chargé d’études (CDI), poste rattaché à un service prévoyance dans le cadre de pilotage de projets.

Des collaborateurs qui rejoindront ainsi l’un des acteurs majeurs du secteur avec un chiffre d’affaires de 192 millions d’euros.

Ingrid Lemelle

Postulez sur : www.previfrance.fr/offres-emploi

Photo Prévifrance DR.

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.