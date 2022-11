En Occitanie, Pôle emploi scrute les motivations et les freins des demandeurs d’emploi de longue durée

À fin août 2021, la région Occitanie compte plus de 146.300 Demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) inscrits en catégorie A, c’est-à-dire sans activité pendant au moins 12 mois au cours des 15 mois précédents. Une population que Pôle emploi accompagne tout particulièrement, notamment dans le cadre d’un « Parcours de remobilisation ». Il vise à "analyser en profondeur les raisons de l’enfermement dans le chômage de longue durée et d’établir un parcours de suivi personnalisé du demandeur d’emploi. En complément, et pour ceux qui rencontrent des problèmes de santé, il est aussi proposé un Parcours Emploi Santé", souligne l’opérateur.

Une méconnaissance des aides

Afin de mieux appréhender leurs attentes et leurs besoins, Pôle emploi Occitanie a également réalisé une enquête auprès de 40.000 DELD de la région en début d’année. Il en ressort un profil "type". Les demandeurs d’emploi de longue durée se révèlent ainsi plus âgés (40% ont plus de 50 ans), et davantage Bénéficiaires de l’obligation d’emploi et du RSA que l’ensemble des demandeurs d’emploi. "Ils sont également plus souvent confrontés à de multiples freins qui peuvent entraver leur insertion professionnelle, comme par exemple l’inclusion numérique ou les difficultés de santé", ajoute l’étude.

Autre enseignement intéressant de cette enquête, si le manque de motivation est souvent pointé par les recruteurs, les DELD estiment pourtant elle n’est pas une entrave à leur recherche d’emploi. D’ailleurs, ils se déclarent prêts à envisager une augmentation de leur temps de trajet domicile-travail (pour 68% d’entre eux), une mobilité géographique (pour 37%) ou professionnelle, notamment sur les métiers en tension, et même à suivre une formation (à 80%). Reste que nombreux sont ceux qui ignorent les dispositifs qui leur permettraient de concrétiser leurs souhaits. "Les DELD seniors sont les moins bien informés sur les aides puisqu’un sur deux n’en connaît aucune", note Pôle emploi. Des outils qu’ils jugent en outre difficiles à utiliser lorsqu’ils en ont connaissance.

Ingrid Lemelle

Crédit photo Pôle emploi.