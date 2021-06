En Occitanie, Petits-Fils agrandit sa famille

« Réseau national d’aide à domicile pour les personnes âgées, nous recherchons toute l’année des auxiliaires de vie diplômés et disposant d’au moins trois ans d’expérience », déclare Eloïse Bigaré, chargée de communication de Petit-Fils. Un réseau en forte croissance, qui ambitionne de doubler son nombre de franchises en France dans les cinq ans à venir, soit 150 agences et 15.000 emplois supplémentaires.

En Occitanie, Petits-Fils en compte désormais dix à Albi, Montauban, Montpellier, Nîmes, Sète et Toulouse. « Elles vont recruter environ 220 auxiliaires qualifiés, et quelques postes de responsables de secteur seront également ouverts au cours de l’année. » 90% des postes créés sont des CDI dans ce réseau qui propose une rémunération supérieure à celle de la moyenne du secteur. Petits-Fils met également en avant des conditions de travail « inégalées ». Les plannings des auxiliaires sont notamment fixes, et leurs interventions limitées à quelques personnes, qui sont toujours les mêmes.

Postulez sur : rejoindre.petits-fils.com