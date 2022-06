C’est le nombre de personnes que va recruter cette année la quinzaine d’agences Petits-Fils en Occitanie, dont 200 auxiliaires de vie. À Albi, Castres, Montauban, Montpellier, Muret, Nîmes, Sète, Tarbes et Toulouse, le réseau d’aide à domicile pour les personnes âgées recherche des professionnels diplômés, disposant d’au moins trois ans d’expérience auprès des personnes âgées. « En plus du savoir-faire, le savoir-être est essentiel chez nous : être ponctuel, poli et rigoureux sont des qualités importantes », souligne la chargée de communication, Eloïse Dartnell. Le réseau, qui garantit des conditions de travail optimales à ses collaborateurs, recrute également des responsables de secteur et des chargés de recrutement. Petits-fils permet aux personnes fragilisées et en perte d’autonomie de rester à leur domicile, accompagnées par des auxiliaires de vie pour les gestes du quotidien.

Postulez sur : rejoindre.petits-fils.com

A découvrir également, 26.004 postes à pourvoir en Occitanie dans la dernière édition de notre hors-série « Qui recrute dans votre région ? ». En kiosque ou sur notre boutique en ligne.