En Occitanie, Chausson Matériaux envoie du bois

Chausson Matériaux démarre son histoire à Toulouse en 1921 et n’a jamais ralenti le rythme : pour fêter ses 100 ans, l’entreprise s’est offert Bois & Matériaux et ses 100 points de vente. Afin de soutenir sa croissance externe et interne, les recrutements s’enchainent partout en France et notamment en Occitanie ; au siège social de Saint-Alban, ils concerneront principalement le service informatique (développeur web, administrateur systèmes et réseaux) et d’autres fonctions support (gestionnaire de paie, comptable clients, fournisseurs, général). Dans les agences, sites logistiques et industriels, répartis dans la région, la société aura besoin de commerciaux et de renforts opérationnels : magasiniers, chauffeurs-livreurs, techniciens de production et agents de fabrication.

Les nouveaux défis : recrutement, qualité de vie et nouvelles technologies

Le groupe privilégie les embauches en CDI et affiche le souhait d’inscrire ses collaborateurs durablement dans l’entreprise. L’engagement, le respect et la confiance font partie des valeurs auxquelles s’attache l’entreprise. « Nous accompagnons, formons et proposons de réelles opportunités de carrière en interne. De plus, chaque année, nous réaffirmons notre volonté d’accueillir et d’accompagner des jeunes en stage et alternance pour leur permettre de développer des compétences clés en les formant à nos métiers et méthodes de travail », souligne Victoria Herrera, responsable adjointe du développement RH. Les 5300 salariés de Chausson Matériaux bénéficient du développement de leur entreprise : « une attention particulière est portée à la qualité des conditions de travail. Au siège, nos collaborateurs peuvent désormais profiter d’une salle de sport et d’un service de conciergerie. Tous nos sites sont modernes et bien entretenus, l’ambiance de travail conviviale. » Le défi du siècle à venir est désormais la digitalisation. Le groupe a développé un site marchand et poursuit son évolution technologique avec l’automatisation de ses plateformes logistiques, dans le but d’étendre son leadership à la vente en ligne.

Marie-Dominique Lacour

Postulez sur : rh.chausson-materiaux.fr

Crédit photo : Chausson Matériaux. DR.