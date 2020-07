En Occitanie, Berger-Levrault recherche des candidats prêts à s’investir

Fortement implanté à Toulouse et Montpellier, Berger-Levrault va recruter une centaine de personnes en Occitanie en 2020 pour ses deux entités régionales. « Notre centre d’innovation est installé à Labège, où nous comptons 400 personnes, et dans l’Hérault nous avons une centaine de collaborateurs. Cette implantation dans la région est durable et essentielle pour notre société », note son DRH France, Mathias Bourdin.

Les deux-tiers de ces embauches s’effectueront en CDI avec un accent mis sur Toulouse. L’éditeur de logiciels va renforcer ses effectifs à parts égales sur trois grands métiers. « Nous allons d’abord recruter pour l’implémentation et le conseil. Nous vendons en effet des logiciels que nous installons chez nos clients. Nous recherchons également des talents pour la partie développement, afin de donner vie à ces produits. Et enfin, nous embauchons pour le service et l’assistance », détaille Mathias Bourdin. Dans cet objectif, Berger-Levrault mise sur des profils dotés d’un Bac +2 ou d’un Bac +5. « Nous avons la capacité et la culture de la montée en compétences. Nous accueillons aussi bien des candidats expérimentés que des jeunes diplômés. »

Un turn-over très faible

Très attaché à sa culture d’entreprise, le groupe est attentif au savoir-être des postulants. « Le turn-over dans nos effectifs est très faible. Nos salariés sont fidèles avec onze ans en moyenne passés chez nous. Nous recherchons donc des personnes qui vont se sentir bien au sein du groupe et qui sont susceptibles de se projeter dans la durée et d’évoluer ou de changer de poste. »

Parmi les qualités recherchées par Berger-Levrault, on note l’esprit d’équipe ou le renoncement au profit du collectif, mais aussi l’envie de se former. « Nous sommes sensibles à la capacité à s’intégrer dans un corps social existant. Nous recherchons des talents qui ont l’humilité suffisante pour continuer à apprendre leur métier et progresser », précise Mathias Bourdin.

Agnès Frémiot

