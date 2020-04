Comment Berger-Levrault aide-t-il les Départements à recruter pendant la crise sanitaire ?

Guy Beaudet, pourriez-vous nous présenter Neolink ?

Neolink est une start-up créée en 2012, qui a développé un outil d’intermédiation sociale. Il a déjà été décliné sous plusieurs formes et notamment en Neojob. Cette plateforme se destine aux Départements et a pour objectif le retour à l’emploi des personnes bénéficiaires du RSA. Elle les met ainsi en relation avec des employeurs potentiels. Le Maine-et-Loire l’a utilisée pour la première fois en 2017 et nous l’avons depuis déployée dans plus de trente départements, dont le Tarn, le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales en Occitanie.

Quelle est son originalité, outre son public ciblé ?

Contrairement aux jobboards traditionnels, Neojob se base avant tout sur le savoir-être et les compétences des candidats. Ils créent leur CV en ligne, consultent les annonces qui correspondent à leur profils et échangent ensuite très simplement avec les employeurs potentiels. De leur côté, les entreprises peuvent mettre rapidement en ligne leurs annonces.

Nous visons ainsi non seulement les employeurs classiques, mais aussi ceux de plus petite taille, comme les TPE, les artisans, les commerçants ou les agriculteurs, qui ont des difficultés à recruter.

Que proposez-vous durant la crise sanitaire ?

Nous avons choisi de proposer gratuitement Neojob aux Départements et à leurs partenaires locaux, pour organiser des opérations spécifiques de recrutement, afin de satisfaire les besoins en main d’œuvre des différents bassins d’emploi. Nous savons par exemple que l’agriculture, les Ehpad, l’aide à domicile ou le portage de repas comptent parmi les secteurs en tension en ce moment.

Nous nous adressons toujours aux bénéficiaires du RSA, mais nous associons aussi d’autres publics à ces actions (étudiants, chercheurs d’emploi de tous profils, etc.).

Quel autre service proposez-vous à ces acteurs ?

Nous les accompagnons aussi les Départements dans différentes actions pour adapter l’usage de l’outil au contexte de la crise sanitaire : actions de communication sur les pages d’accueil des plateformes départementales, campagnes SMS ou mailing en direction de toutes les parties prenantes...

Propos recueillis par Agnès Frémiot

Sur la photo : Guy Beaudet, directeur de la stratégie et du développement de Berger-Levrault. DR