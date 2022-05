Emploi cadre : une reprise exceptionnelle en Occitanie, mais fragilisée par la guerre en Ukraine

Carole Fistahl, déléguée régionale de l’Apec Occitanie, se réjouit des excellents chiffres du rapport annuel 2021. [1] En Occitanie, 14.960 recrutements de cadres ont en effet été enregistrés, en augmentation de 33% par rapport à l’année précédente (11.210). Un niveau certes légèrement inférieur à celui d’avant-crise (de 6%) mais, selon la déléguée, les performances sensationnelles de 2019, année record avec 15.890 recrutements, ont permis "d’amortir la crise".

Le bilan national, moins marqué que celui de l’Occitanie, montre toutefois la même impulsion. Partout, la chute abrupte de 2020 (- 19%) aura été suivie d’un rebond lui aussi spectaculaire en juin 2021 (+18%). Un effet à relativiser car, bien que brutal, l’impact de la pandémie sur l’emploi des cadres a été moins important et moins durable que celui des crises structurelles de 2001 (- 25%) et 2008 (- 28%).

Ukraine : - 1200 recrutements prévus en Occitanie

Avec cette dynamique d’exception, 2022 s’annonçait resplendissante… jusqu’à ce que la crise ukrainienne jette une ombre au tableau. « Les prévisions ont été révisées en mars dernier, au moyen d’un baromètre de conjoncture », précise la déléguée. Les intentions de recrutements ont alors fléchi d’environ 7% en Occitanie, avec 15.700 projets d’embauches, contre les 16.900 annoncés avant la guerre.

Malgré tout, la "reprise vigoureuse" du marché bénéficie aux candidats, qui ont les cartes en main pour négocier de nouveaux avantages comme le télétravail. Plébiscité par près de la moitié des cadres, sa démocratisation gagne du terrain, même si les entreprises occitanes semblent à la traîne : seules 15,7% des offres actuelles mentionnent une possibilité de travail à distance. Parmi les autres critères d’importance, la localisation, le secteur et la taille de l’entreprise sont scrutés par les cadres, par ailleurs toujours très attachés à leur statut. Et préoccupés par leur pouvoir d’achat ! « Les entreprises ont montré leur volonté d’adresser le sujet avec une hausse des salaires », note Carole Fistahl. Celle-ci regrette toutefois que l’augmentation n’ait pas contribué à réduire les inégalités de genre, ou pire, qu’elle ait creusé l’écart : 44% des salaires féminins ont augmenté, contre 48% chez les hommes, souvent déjà mieux payés.

L’informatique, toujours au cœur des tensions

Le secteur tertiaire concentre la grande majorité des recrutements réalisés en 2021 (71%), suivi par l’industrie (13%), le commerce et la construction (8% chacun). Le numérique attire tous les regards avec 23% du total. Sur le podium des fonctions recherchées par les entreprises, le développement informatique, en particulier Java et Angular, réunit à lui seul 11% des offres publiées sur l’Apec.fr au premier trimestre 2022, et la seconde place est attribuée à un autre membre de la famille IT : l’infrastructure (administration systèmes et réseaux, architecture, sécurité), avec 539 annonces. Les métiers de la gestion de projets, de la comptabilité et de l’ingénierie d’affaires sont eux aussi en forte tension.

Concernant l’attractivité des territoires, près de la moitié des recrutements ont été enregistrés en Haute-Garonne et un quart dans l’Hérault, principalement dans les deux grandes métropoles régionales. Les PME restent dynamiques, avec 75% des embauches réalisées contre 66% au niveau national. Et, bonne nouvelle pour les étudiants, la dynamique est favorable aux jeunes diplômés : l’an dernier, la moitié des recrutements concernait les cadres avec moins de cinq années d’expérience, dont 15% tout juste sortis d’études.

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : Carole Fistahl, déléguée de l’Apec Occitanie, lors de la présentation des résultats annuels, le 28 avril dernier. Crédit Marie-Dominique Lacour.