Outil collaboratif développé par le ministère du Travail dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC), La Place a pour vocation d’être un lieu d’information, de partages et d’échanges sur les projets menés dans le cadre du PIC/Pacte.

Ses objectifs sont ainsi de : « valoriser et mettre en visibilité l’actualité relative aux projets du PIC/Pacte ; favoriser la coordination entre les acteurs et les dispositifs à l’échelle nationale et régionale ; et capitaliser sur les bonnes pratiques, essaimer et encourager leur appropriation par le plus grand nombre », indique le Carif-Oref Occitanie, qui va développer et animer la communauté régionale, en collaboration avec la Dreets et la Région.

Une présentation de ce nouvel outil, ses fonctionnalités et potentialités sera organisée le 3 juin prochain, de 15h à 16h30, en visioconférence.

Pour vous inscrire, cliquez ici.