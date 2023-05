Depuis Toulouse, Cowoliday ouvre les premiers espaces de coworking « chill »

Installer un espace de coworking au cœur d’un lieu de vacances. Le concept est original, surprenant même, et pourtant... Il s’inscrit parfaitement dans l’air du temps ! « Avec la crise sanitaire, le rapport au bureau a été́ bouleversé. Le télétravail est devenu une condition sine qua non pour beaucoup de salariés qui privilégient plus largement la qualité́ de vie et des conditions de travail. C’est précisément de cette évolution que Cowoliday tire sa légitimité́. Nous allons permettre aux managers, aux recruteurs et aux DRH de s’approprier ces défis plutôt que de les subir », explique le CEO de la jeune entreprise toulousaine, Manuel Mirabel.

50 sites dans les deux ans

Dans quelques jours, des salariés, des travailleurs indépendants ou des équipes pourront ainsi délocaliser leur bureau dans gîte, un camping, un hôtel, un village de vacances… Douze destinations sur le point d’accueillir leur premiers coworkers le temps d’une journée, d’un séjour, ou de façon récurrente. Pour des moments « 100% work / 100% chill ». Manuel Mirabel, par ailleurs CEO de Ctoutvert, éditeur de solutions pour le secteur du tourisme, s’est naturellement rapproché de certains hébergeurs occitans pour lancer son déploiement. « Sept ouvertures sont déjà programmées en Occitanie*, et quatre autres sont en cours. Mais nous avons d’autres projets en France et à l’étranger, l’objectif étant d’atteindre les 50 sites en 2024.

Une opportunité pour les professionnels du tourisme d’accroitre leurs taux de remplissage, notamment hors périodes de vacances, et de développer leur attractivité et leur image de marque. « Les exploitants de sites bénéficieront d’un espace de réservation digital totalement automatisé grâce à une application dédiée que nous avons développée, le digital étant bien de cœur du réacteur de Cowoliday. » Une offre inédite donc sur le marché des espaces de coworking, et dont tout le monde peut ressortir gagnant : l’utilisateur, l’employeur et l’hébergeur.

Ingrid Lemelle

* Californie Plage à Vias-Plage, Domaine de la Faurie à Cahors, Le Ventoulou à Thégra, Les Galets et Le Dauphin à Argelès-sur-mer, Yelloh ! à Sérignan Plage, et InNature à Arques.

Crédit photo Cowoliday.