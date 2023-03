Depuis Tarbes, Fisio veut s’imposer comme la référence en matière de création de CV

Depuis sa création il y a quatre ans, Fisio est parvenu à s’imposer comme un acteur majeur de la création de CV en France. L’entreprise tarbaise articule son offre autour de deux plateformes : Fisio.fr, pour les particuliers souhaitant faire leurs CV en ligne, et Fisio Education, réservée aux étudiants de l’enseignement supérieur, parmi lesquels ceux d’Ynov en Occitanie. Cette dernière constitue pour le moment l’essentiel de son activité. « Nous avons plus d’une cinquantaine d’établissements partenaires en France, soit quelque 50.000 étudiants utilisateurs, avec de très bons retours », se félicite Antoine Debernardi, le CEO de Fisio. « Mais nous allons axer davantage notre développement sur Fisio.fr cette année, même si le marché est évidemment très concurrentiel... »

De nouvelles fonctionnalités

Face aux leaders que sont Canva ou Adobe, Fisio possède de réels atouts ! Car l’outil, qui propose plus de cent modèles personnalisables en quelques clics, ne se contente pas d’apporter une aide graphique. Il suggère désormais aussi du contenu aux utilisateurs, une assistance à la rédaction pratique, et surtout pertinente. « Nous avons embarqués une grande partie des données du Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (Rome) de Pôle emploi, proposées en Open Data, ce qui permet d’accéder à des exemples de missions, de tâches ou de compétences qui sont associées à tel ou tel poste, et régulièrement actualisées par Pôle emploi. Lorsqu’on sait que les robots ATS utilisés par la plupart des recruteurs sont paramétrés pour rechercher certains mots-clés et champ sémantique, cette nouvelle fonctionnalité constitue une vraie valeur ajoutée. »

D’autres devraient prochainement voir le jour. « Il sera bientôt possible d’importer automatiquement ses données LinkedIn ou un ancien CV pour pouvoir le retravailler en un clic. Nous souhaitons également mettre en place un »scoring CV« qui permettra d’évaluer la qualité du CV de l’utilisateur en fonction du contenu et de la mise en forme. Nous allons aussi donner l’opportunité aux étudiants utilisant Fisio Education de générer un lien vers leur CV afin de le partager avec des personnes qui pourront l’annoter ou le corriger avant sa finalisation. » Un partenariat avec Grimp, plateforme d’outils de recherche d’emploi et de recrutement, laisse enfin entrevoir à la société la possibilité de gagner en visibilité, en donc de nouvelles parts de marché.

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Antoine Debernardi, le CEO de Fisio. DR.