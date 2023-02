Depuis Rivesaltes, MeetDeal met le turbo !

Leader français de la génération de contacts qualifiés pour le secteur automobile, MeetDeal a récemment remporté l’appel d’offre lancé par Volkswagen Group France sur les parcours conversationnel et vidéo live. Une confiance renouvelée pour la start-up rivesaltaise, partenaire du premier constructeur automobile européen depuis 2018. « Nous travaillons en maque blanche pour le compte de quinze constructeurs auxquels nous proposons un parcours client omnical, c’est-à-dire sur Internet, que ce soit sur les sites des marques, les réseaux sociaux et plus récemment via Google Business Message », explique son président fondateur Frédéric Torreilles. « Nos conseillers assurent ainsi un tchat en live accessible 7 jours/7 de 7h à minuit, et nous sommes également en mesure de proposer des démonstrations en vidéo live des derniers modèles automobiles que nous avons dans nos studios. L’objectif étant de générer des contacts hautement qualifiés pour nos clients. »

Un déménagement imminent

Des solutions aujourd’hui déployées par 85 collaborateurs. « Deux tiers de nos effectifs sont alloués à la relation client, et nous sommes amenés à recruter régulièrement en CDI ou en CDD pour des pics d’activités, comme les lancements de nouveau modèles. Nos recherchons donc des conseillers clientèle qui se révèlent à l’aise au téléphone et justifient d’une très bonne orthographe. L’appétence pour l’automobile n’est en revanche pas un prérequis car nous formons de toute façon aux marques et aux véhicules que nous représentons », précise Frédéric Torreilles. La maîtrise de l’anglais et de l’espagnol se révèle en revanche un plus, voire une nécessité pour briguer certains postes, l’entreprise étant aussi implantée à Barcelone depuis 2021. « Nous souhaitons dupliquer notre offre en Europe depuis notre filiale espagnole. » Une offre que MeetDeal commence en outre à adresser au secteur de l’amélioration de l’habitat, ce qui entraînera l’embauche de nouveaux développeurs back-end et front-end. Soit une trentaine de recrutements prévue cette année.

Pour accompagner sa croissance, la société emménagera prochainement dans de nouveaux locaux « très lumineux, et surtout proches des transports et des commerces car situés au cœur de Rivesaltes », informe Frédéric Torreilles. Un attrait supplémentaire pour les candidats qui se voient proposer des conditions de travail originales. « Nos contrats sont articulés sur des semaines de trois et quatre jours (en alternance) et des journées de 10 heures, ce qui permet à nos salariés de disposer de beaucoup de temps libres. »

Ingrid Lemelle

Contact : rh@meetdeal.fr

Crédit photo MeetDeal.