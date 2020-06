Decathlon renforce sa team en Occitanie

« Nos collaborateurs sont recrutés prioritairement sur leur sport de prédilection de manière à faire partager leur passion à nos clients », rappelle Marc Papillon, responsable ressources humaines Decathlon Midi-Pyrénées. Un préalable pour espérer décrocher l’un des 570 postes qui seront proposés par l’enseigne cette année, en Occitanie. Dans les métropoles toulousaine et montpelliéraine, où elle compte plusieurs points de vente, mais aussi à Alès, Béziers, Carcassonne, Foix, Narbonne, Nîmes et Perpignan.

La grande majorité des postes (500) relève de la vente, avec un intitulé qui témoigne des attentes du groupe : vendeur sportif omni-commerçant. Si les candidats doivent être en mesure de conseiller, d’écouter, d’échanger, d’informer... les clients, ils doivent en effet aussi être « connectés », autrement dit, à l’aise avec les outils digitaux. Et ce, afin d’assurer les nombreux services proposés par Decathlon (Mobistore, Borne Plus, Cliquez et retirez, livraison à domicile...).

L’enseigne souhaite également recruter 40 responsables de rayon qui devront « être organisés, justifier d’aptitudes managériales, et d’une certaine culture économique », précise Marc Papillon. Une trentaine d’alternants viendront enfin rejoindre les équipes régionales à la rentrée prochaine.

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel "Qui recrute dans votre région ?", en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.