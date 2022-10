Decathlon, à fond dans la formation à Toulouse !

285. Le nombre d’offres d’emploi actuellement proposés sur le site du groupe dans la seule région Occitanie. Des postes ouverts en CDD, CDI et contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, Decathlon venant de se doter de son propre CFA ! L’enseigne, qui s’appuie sur un réseau d’écoles et d’organismes partenaires pour former ses collaborateurs, s’est cette fois rapprochée de l’Afpa pour préparer ses futurs employés technicien vendeur en matériel de sport. Un tout nouveau Titre professionnel qui sera notamment dispensé à Toulouse !

500 techniciens dans les quatre ans

"Grâce à cette première formation sur la réparation de matériel sportif, nous souhaitons transmettre notre expertise et notre savoir-faire à des jeunes pour accompagner leur insertion professionnelle dans la vie active", explique Hélène Lacroix, la directrice du CFA Decathlon. "En partenariat avec l’Afpa, l’organisme de référence en matière de formation diplômante pour les adultes, notre CFA matérialise notre politique inclusive auprès des jeunes avec cette ambition de former 150 apprentis en 2022.”

Pendant douze mois, les alternants vont donc bénéficier d’une formation qualifiante combinée à une expérience professionnelle au sein des magasins Decathlon, où ils seront encadrés par des référents experts. Ils assureront la mise en rayon des produits, mais prendront surtout en charge leur entretien, leur réparation ou leur personnalisation. L’objectif affiché du groupe est en effet de pouvoir réparer 30% des références présentes dans ses magasins d’ici à 2026, et de devenir pour cela 100% autonome afin de garantir un meilleur délai à ses clients. "Pour atteindre nos ambitions, nous souhaitons former 500 techniciens d’ici à 2026 !", précise Decathlon.

Ingrid Lemelle

Pour postuler : contact.cfa@decathlon.com

Photo Decathlon DR.